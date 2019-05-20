В Зауралье в Международный женский день злоумышленник залил чужой кровью дом своего знакомого

В Курганской области передано в суд уголовное дело об убийстве 46-летнего мужчины.

Утром 8 марта этого года в Шумихе, находясь в доме своего знакомого в компании других людей, после распития спиртных напитков он воткнул в шею потерпевшего нож, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Мужчина умер на месте от массивной кровопотери.

Сейчас следствие собрало достаточную доказательственную базу.