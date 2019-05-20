Екатеринбургские студенты выйдут на митинг против роста стоимости проезда в метро

Екатеринбургские студенты, часть из которых активисты движения #FREEBUS, проведут большой митинг против роста стоимости проезда и за нормальную транспортную реформу "здорового человека". Акция запланирована на 26 мая. Об этом сообщается в сообществе движения, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Шесть дней протеста в Екатеринбурге против строительства храма в сквере у Театра драмы, и во время этой стихии власти взяли и подняли стоимость проезда в метро (что называется, под шумок) и начали мотивировать народ расходиться тем, что они не построят вторую ветку метро в городе, мол, данный протест портит имидж города. И как ни странно, но имидж города портят как раз-таки власти, пытаясь поднять градус сопротивления народа", - сообщается в группе.

Митинг пройдёт 26 мая в 13.00 у головного офиса ЕМУП "Екатеринбургский метрополитен".