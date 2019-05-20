14 Сентября 2020
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Политика Челябинская область
Депутат Законодательного собрания Челябинской области Константин Захаров (2014) | Фото: Накануне.RU

Текслеру предложили создать министерство промышленности Челябинской области

Алексею Текслеру предложили создать министерство промышленности Челябинской области, такое предложение прозвучало на встрече с депутатами ЗСО, передает корреспондент Накануне.RU.

"Как в промышленном регионе можно работать без министерства промышленности? У нас все это отдано на рыночные механизмы", - заявил Константин Захаров.

Он также сообщил главе области, что за последние пять лет не было ни одного года, когда реальные доходы населения бы выросли по отношению к прошлому году.

"Мы потеряли 22 процента", - подчеркнул Захаров, добавив, что привлекательность региона снижается и необходимо предпринимать кардинальные меры.

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Текслеру предложили создать министерство промышленности Челябинской области

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Теги: Алексей Текслер, ЗСО, Челябинск, министерство промышленности



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