Текслеру предложили создать министерство промышленности Челябинской области

Алексею Текслеру предложили создать министерство промышленности Челябинской области, такое предложение прозвучало на встрече с депутатами ЗСО, передает корреспондент Накануне.RU.

"Как в промышленном регионе можно работать без министерства промышленности? У нас все это отдано на рыночные механизмы", - заявил Константин Захаров.

Он также сообщил главе области, что за последние пять лет не было ни одного года, когда реальные доходы населения бы выросли по отношению к прошлому году.

"Мы потеряли 22 процента", - подчеркнул Захаров, добавив, что привлекательность региона снижается и необходимо предпринимать кардинальные меры.