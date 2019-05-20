Ксения Собчак назначена генпродюсером одного из каналов "Газпром-медиа"

Холдинг "Газпром-медиа" подтвердил назначение Ксении Собчак (37) генеральным продюсером телеканала "Супер" (входит в субхолдинг развлекательное телевидение).

"В звездной команде "Газпром-медиа" пополнение. Ксения Собчак назначена генеральным продюсером Телеканал Супер. Вместе с другими генеральными продюсерами она будет заниматься программным наполнением канала. Ксения Собчак будет отвечать за развитие ряда проектов на телеканале. Кроме того, планируется, что Ксения Собчак будет принимать участие в проектах для сегмента развлекательного телевидения", - говорится в сообщении холдинга в Facebook.

Канал "Супер" является федеральным, вещает в кабеле и спутнике, в цифровые мультиплексы не попал. Работает чуть меньше полутора лет. За программное наполнение телеканала отвечают генеральные продюсеры Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк, Денис Жалинский.

Ранее Telegram-канал "Медиасрачи 2.0" сообщил о возможном назначении Собчак. "Генеральным продюсером канала Супер (совместное детище Газпром-медиа и Yellow, Black & White) в ближайшие дни объявят Ксению Анатольевну Собчак. Освободившееся время от главредства в L'officiel и политических баталий блондинка отдала своему Ютуб-каналу, но душа просит хорошо оплачиваемой работы в некогда любимом холдинге, который и сделал её звездой. Для Супера эта сделка - выгодное вложение. Менеджерам необходимо создать хотя бы какой-то информационный повод для канала, который если и проходит в публикациях СМИ, то только в связи с рекордно низкими цифрами. Ну и соответственно - Собчак знает толк в хайпе, а значит есть надежда поднять рейтинги и узнаваемость бренда", - пишут авторы канала.

Собчак действительно стала звездой благодаря "Газпром-медиа": на канале ТНТ, входящем в холдинг, выходит передача "Дом-2", которую много лет вела Ксения.