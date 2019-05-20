Вслед за Новосибирском в России откроют еще один памятник Сталину

В Кировской области будет установлен памятник Иосифу Сталину. Об этом заявил председатель ЦК КП "Коммунисты России" Максим Сурайкин.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе партии, в дальнейшем планируется добиться размещения в Кирове скульптурной группы в честь великих маршалов - Сталина, Жукова и Конева. Памятник Сталину будет установлен на территории центра отдыха "Юбилейный" в поселке Зониха Слободского района Кировской области и будет доступен для всех желающих.

Как пояснили в пресс-службе, территория, на которой установят памятник, является личной собственностью сторонника партии. Открытие состоится 26 мая перед началом юбилейного пленума ЦК "Коммунистов России".

Напомним, недавно в Новосибирске в 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне торжественно открыли памятник Иосифу Сталину. Он установлен на территории обкома КПРФ.