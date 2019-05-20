Где-то диски, а где-то – защищенный канал. В Рособрнадзоре рассказали об очередном эксперименте над ЕГЭ

В этом году большинство регионов перешли на "дисковую" технологию получения заданий Единого государственного экзамена (ЕГЭ), и лишь в восьми Рособрнадзор тестирует "технологию будущего" – защищенный канал связи, рассказали руководители ведомства на сегодняшней "горячей линии". Это объясняет, почему во всех субъектах, за исключением восьми, из-за "нечитаемых дисков" сорвался пробный ЕГЭ по английскому языку. Официально инцидент, случившийся 16 мая, представители Рособрнадзора до сих пор не комментируют, передает корреспондент Накануне.RU.

В этом году в восьми субъектах Российской Федерации - Ярославской, Смоленской, Тверской, Ивановской, Ленинградской и Московской областях, а также республиках Мордовия и Тыва – Рособрнадзор проводит эксперимент по внедрению защищенного канала связи при передаче заданий ЕГЭ. В этих регионах контрольно-измерительные материалы (КИМы) будут поступать на пункты проведения экзаменов непосредственно в аудиторию и распечатываться перед школьниками.

"Это технология, к которой мы идем, технология будущего!" – восторженно заявил Сергей Кравцов во время "горячей линии".

"По результатам экзамена ответы будут сканироваться, загружаться в "облако", распределяться по регионам для проверки. Тем самым будет исключен человеческий фактор при проверке знаний. Он и так минимизирован, но будет полностью исключен", - добавил глава Рособрнадзора.

Если эксперимент пройдет успешно, то со следующего года "технология будущего" будет применяться во всех остальных субъектах. В будущем Рособрнадзор мечтает создать "единое облако" со всеми проверенными работами.

А пока в остальных 77 субъектах довольствуются "дисковой технологией", которая, вероятно, дала сбой на этапе пробных ЕГЭ.

Напомним, 16 мая в десятке регионов сорвался репетиционный ЕГЭ по английскому языку. По словам учителей и школьников, экзамен отменили по технической причине: якобы не читались диски с заданиями. Рособрнадзор до сих пор не объяснил растерянным выпускникам, почему сорвался "пробник" и будет ли вторая попытка, тогда как для многих это принципиальный вопрос: только на репетиционном ЕГЭ можно было потренироваться в сдаче устной части экзамена. Ведомство не ответило на отправленный 16 мая запрос Накануне.RU, тему не затрагивали и на "горячей линии".

Новшество в виде "дисковой технологии" досталось регионам, не вошедшим в число пилотных. Заместитель главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, как она работает. Или, по крайней мере, как должна.

"Мы ушли от бумажной работы, когда мы доставляли в регионы, иногда за месяц-полтора, материалы в бумажном виде. Несмотря на то, что они хранились на складах спецсвязи, сотрудник той же спецсвязи мог получить доступ к материалам. Но там тоже были камеры, и утечек не было. В этом году мы перешли на дисковую технологию: все материалы в зашифрованном виде хранятся на дисках. Просто так открыть диск на компьютере невозможно, нужны токены, пароли, которые пункты проведения получают за час до экзамена", - сообщил чиновник.

Отметим, что учителя из регионов рассказывали о неподходящих ключах, поступивших из Москвы, комментируя срыв пробного ЕГЭ по английскому.

Полный цикл "информационной безопасности" завершится, когда все регионы перейдут на защищенный канал передачи данных, добавил Музаев. При этом что раньше, что сейчас ни о каких утечках не может быть речь, заверил он.

"У разработчиков материалов нет рабочих мест с выходом в сеть, это все закрытый контур. Нельзя использовать телефоны, все оборудование с выходом в сеть сдается на входе в эту зону. Нет ни одного педагога, который имел бы доступ к отдельно взятому варианту. На конечном этапе все задания уже "расфасованы" по вариантам, машина автоматизирована - это отдельное рабочее место с отдельными серверами и регламентом хранения данных", - добавил Музаев.

Заявления о том, что в прошлом году произошла утечка задания, остаются разговорами, заверил замглавы Рособрнадзора.

"В открытом банке заданий содержатся задания, некоторые из которых используются в вариантах ЕГЭ. Когда эксперты видят то или иное знакомое задание, прежде чем говорить об утечках, они должны посмотреть, вдруг оно взято из открытого банка. Он как раз и создан для того, чтобы увидеть типовые задания и хорошо подготовиться к экзамену", - заключил Анзор Музаев.

Напомним, прошлогодняя экзаменационная кампания оскандалилась "утечкой заданий" ЕГЭ, о которой сообщил петербургский педагог Дмитрий Гущин. Рособрандзор подал на учителя в суд за клевету и выиграл его.