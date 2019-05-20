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сергей кравцов егэ (2016) | Фото: минобрнауки.рф

Где-то диски, а где-то – защищенный канал. В Рособрнадзоре рассказали об очередном эксперименте над ЕГЭ

В этом году большинство регионов перешли на "дисковую" технологию получения заданий Единого государственного экзамена (ЕГЭ), и лишь в восьми Рособрнадзор тестирует "технологию будущего" – защищенный канал связи, рассказали руководители ведомства на сегодняшней "горячей линии". Это объясняет, почему во всех субъектах, за исключением восьми, из-за "нечитаемых дисков" сорвался пробный ЕГЭ по английскому языку. Официально инцидент, случившийся 16 мая, представители Рособрнадзора до сих пор не комментируют, передает корреспондент Накануне.RU.
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В этом году в восьми субъектах Российской Федерации - Ярославской, Смоленской, Тверской, Ивановской, Ленинградской и Московской областях, а также республиках Мордовия и Тыва – Рособрнадзор проводит эксперимент по внедрению защищенного канала связи при передаче заданий ЕГЭ. В этих регионах контрольно-измерительные материалы (КИМы) будут поступать на пункты проведения экзаменов непосредственно в аудиторию и распечатываться перед школьниками.

"Это технология, к которой мы идем, технология будущего!" – восторженно заявил Сергей Кравцов во время "горячей линии".

"По результатам экзамена ответы будут сканироваться, загружаться в "облако", распределяться по регионам для проверки. Тем самым будет исключен человеческий фактор при проверке знаний. Он и так минимизирован, но будет полностью исключен", - добавил глава Рособрнадзора.

Если эксперимент пройдет успешно, то со следующего года "технология будущего" будет применяться во всех остальных субъектах. В будущем Рособрнадзор мечтает создать "единое облако" со всеми проверенными работами.

А пока в остальных 77 субъектах довольствуются "дисковой технологией", которая, вероятно, дала сбой на этапе пробных ЕГЭ.

сергей кравцов егэ(2016)|Фото: минобрнауки.рф

Напомним, 16 мая в десятке регионов сорвался репетиционный ЕГЭ по английскому языку. По словам учителей и школьников, экзамен отменили по технической причине: якобы не читались диски с заданиями. Рособрнадзор до сих пор не объяснил растерянным выпускникам, почему сорвался "пробник" и будет ли вторая попытка, тогда как для многих это принципиальный вопрос: только на репетиционном ЕГЭ можно было потренироваться в сдаче устной части экзамена. Ведомство не ответило на отправленный 16 мая запрос Накануне.RU, тему не затрагивали и на "горячей линии".

Новшество в виде "дисковой технологии" досталось регионам, не вошедшим в число пилотных. Заместитель главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, как она работает. Или, по крайней мере, как должна.

"Мы ушли от бумажной работы, когда мы доставляли в регионы, иногда за месяц-полтора, материалы в бумажном виде. Несмотря на то, что они хранились на складах спецсвязи, сотрудник той же спецсвязи мог получить доступ к материалам. Но там тоже были камеры, и утечек не было. В этом году мы перешли на дисковую технологию: все материалы в зашифрованном виде хранятся на дисках. Просто так открыть диск на компьютере невозможно, нужны токены, пароли, которые пункты проведения получают за час до экзамена", - сообщил чиновник.

Отметим, что учителя из регионов рассказывали о неподходящих ключах, поступивших из Москвы, комментируя срыв пробного ЕГЭ по английскому.

ЕГЭ, школьник, экзамен, грусть, безысходность(2016)|Фото: gazetahimik.ru

Полный цикл "информационной безопасности" завершится, когда все регионы перейдут на защищенный канал передачи данных, добавил Музаев. При этом что раньше, что сейчас ни о каких утечках не может быть речь, заверил он.

"У разработчиков материалов нет рабочих мест с выходом в сеть, это все закрытый контур. Нельзя использовать телефоны, все оборудование с выходом в сеть сдается на входе в эту зону. Нет ни одного педагога, который имел бы доступ к отдельно взятому варианту. На конечном этапе все задания уже "расфасованы" по вариантам, машина автоматизирована - это отдельное рабочее место с отдельными серверами и регламентом хранения данных", - добавил Музаев.

Заявления о том, что в прошлом году произошла утечка задания, остаются разговорами, заверил замглавы Рособрнадзора.

открытом банке заданий содержатся задания, некоторые из которых используются в вариантах ЕГЭ. Когда эксперты видят то или иное знакомое задание, прежде чем говорить об утечках, они должны посмотреть, вдруг оно взято из открытого банка. Он как раз и создан для того, чтобы увидеть типовые задания и хорошо подготовиться к экзамену", - заключил Анзор Музаев.

Напомним, прошлогодняя экзаменационная кампания оскандалилась "утечкой заданий" ЕГЭ, о которой сообщил петербургский педагог Дмитрий Гущин. Рособрандзор подал на учителя в суд за клевету и выиграл его.

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Где-то диски, а где-то – защищенный канал. В Рособрнадзоре рассказали об очередном эксперименте над ЕГЭ

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Теги: егэ по английскому языку, пробный егэ, репетиционный егэ, единый государственный экзамен, рособрнадзор, утечки, диск, защищенный канал, сергей кравцов, анзор музаев



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Ранее 16.05.2019 12:05 Мск "Не открылся диск": в десятке регионов внезапно отменили пробный ЕГЭ по английскому языку

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