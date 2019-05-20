Текслер рассказал, по какой системе пройдут выборы в Челябинске

В сентябре в Челябинске пройдут выборы в районные советы города. Менять систему накануне сентябрьских выборов в столице Южного Урала не будут. Об этом сообщил глава Челябинской области Алексей Текслер на встрече с депутатами ЗСО.

"Остаёмся в текущей модели", - подчеркнул он.

По словам Алексея Текслера, у системы райсоветов есть потенциал. Однако в настоящий момент система себя не оправдала, люди не идут к депутатам решать локальные проблемы. Об этом свидетельствует большое количество обращений, которые поступают к главе области.

"Нехватка средств для наведения порядка на уровне внутригородском районам, по различным оценкам составляет порядка 400-500 млн рублей ежегодно", - сообщил глава области.

Поэтому необходимо вносить изменения, считает Текслер. В частности, дать районам дополнительные средства. Текслер предложил увеличить норматив по земельному налогу с 3 до 30%.Это даст районам более 500 млн рублей в год.

Чтобы компенсировать уменьшение средств, которое возникнет из-за этого на городском уровне, предлагается передать дополнительно на муниципальный уровень 10% налога по упрощённой системе налогообложения. В этом случае 60% налога пойдет городу, 40% области.

В каждом внутригородском районе Челябинска будут созданы административные комиссии с наделением их полномочиями по контролю за исполнением правил благоустройства и наложением на нарушителей соответствующих денежных взысканий и штрафов, которые будут зачислять в бюджеты районов Челябинска.

При этом глава региона подчеркнул, что если за ближайшие пять лет система себя не оправдает, то в следующие выборы город вернётся к предыдущей системе и будет выбирать депутатов городской думы на прямых выборах.

Политолог Александр Мельников считает, что Текслер реализовал наиболее логичный сценарий. "Алексей Текслер на встрече с депутатами ЗСО объявил, что Челябинск вернется к прежней системе местного самоуправления с прямыми выборами депутатов городской думы. Но через пять лет. Ближайшие сентябрьские выборы пройдут по нынешним правилам и, соответственно, сохранится внутригородское деление на районные советы. Будь у Текслера больший запас времени, вероятность реформы уже на ближайший выборный цикл была бы гораздо выше. А так, несмотря на многочисленные дискуссии, различные слухи, реализуется наиболее логичный и предсказуемый сценарий", - отметил он.