14 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
Михаил Скуридин (2019) | Фото:vk.com страница Михаила Скуридина

В Магнитогорске не приходя в сознание умер журналист, которого избили прямо на улице

Ночью 20 мая в больнице Магнитогорска умер местный журналист Михаил Скуридин, эту информацию Накануне.RU подтвердила вдова корреспондента Наталья.

"Прощание с моим мужем пройдет в среду 22 мая в 13.00, Левобережный прощальный зал в Магнитогорске", - отметила Наталья.

Михаил являлся журналистом издания "Магнитогорский металл". Днем 31 марта этого года его жестоко избили возле дома №1 на улице Ворошилова рядом с пешеходным переходом. Михаил был доставлен в больницу. Водитель, который избил журналиста, скрылся с места происшествия.

Как сообщила Накануне.RU Наталья, полиция возбудила уголовное дело.

"Они ищут. Говорят, что работают", - добавила Скуридина.

Редакция Накануне.RU выражает соболезнования родственникам Михаила Скуридина.

Михаил Скуридин(2019)|Фото:vk.com страница Михаила Скуридина

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В Магнитогорске не приходя в сознание умер журналист, которого избили прямо на улице

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Теги: Михаил Скуридин, Магнитогорск, избиение, гибель, журналист, Магнитогорский металл, полиция



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