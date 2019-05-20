Из-за возможных проблем с тормозами "АвтоВАЗ" отзывает 33 тысячи Lada Largus

"АвтоВАЗ" отзывает 32,892 тысяч автомобилей Lada Largus, сообщает Росстандарт.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с ноября 2017 года по сегодняшний день.

"Причиной отзыва транспортных средств является возможность смещения мембраны в корпусе вакуумного усилителя тормозов, возникновение повышенного усилия на педаль тормоза", - говорится на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что семейство Largus демонстрирует хороший прирост продаж.

В декабре 2018 года стало известно о том, что АвтоВАЗ отзывает в России 41 тыс. 507 автомобилей Lada Vesta. Это коснется машин, реализованных c июля 2017 года.

Отмечается, что данные автомобили были укомплектованы запасным колесом 185/65R15 Formula Energy, цвет диска которого не отличался от цвета дисков шин основной размерности, что является нарушением.