14 Сентября 2020
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Магомедсалам Магомедов, Форум Года языков коренных народов (2019) | Фото: myopenugra.ru

В уральском полпредстве губернаторы обсудят стратегию национальной политики с чиновником из АП

Руководители исполнительной власти всех шести регионов, входящих в Уральский федеральный округ (УрФО), 22 мая доложат полномочному представителю президента Николаю Цуканову о том, как на их территориях реализуют Стратегию государственной национальной политики страны, рассчитанную до 2025 года, передаёт корреспондент Накануне.RU.

На мероприятии планируют проверить региональные документы стратегического планирования в сфере государственной национальной политики на предмет их соответствия положениями обновленной Стратегии нацполитики РФ до 2025 года. А также рассмотреть, насколько в субъектах РФ, входящих в УрФО, развита инфраструктура (Дома дружбы, Дома народов и т. п.) для поддержки и стимулирования деятельности национально-культурных автономий и межнациональных общественных объединений.

Ожидается, что на семинар-совещание на эту тему в Екатеринбург приедет заместитель руководителя Администрации президента РФ, бывший глава Дагестана Магомедсалам Магомедов.

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В уральском полпредстве губернаторы обсудят стратегию национальной политики с чиновником из АП

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Теги: УрФО, Стратегия национальной политики РФ, Николай Цуканов, Магомедсалам Магомедов



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