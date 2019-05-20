Пермь оказалась лидером рейтинга "самых хамских городов России"

Пермь – лидер рейтинга самых хамских городов страны. Таковы данные федерального социологического опроса, проведенного в мае независимым агентством "Zoom market", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Респондентам задавали три вопроса: "Вы часто сталкиваетесь с хамством?", "Где чаще всего Вам хамят?", "Вы сами часто хамите?". Опрос методом личного интервью провели в 27 городах страны. В нём поучаствовали 3 тыс. 240 респондентов.

Согласно данным опроса, тройка "самых хамских" городов страны – Пермь, Челябинск и Саратов. На четвёртом месте – Москва, на пятом – Брянск, на шестом – Екатеринбург. Последним, 27-ым в рейтинге стал Владивосток. Коммерческий директор агентства Андрей Штыров отметил, что чаще всего россиянам хамят в магазинах и на рынках (38%), в точках общественного питания (23%), на улице (19%), в транспорте (16%) и в муниципальных учреждениях (4%).