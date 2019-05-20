Пермские школьники создали свой профсоюз для борьбы с объединением школ №48 и №49

В Перми появилось региональное отделение общероссийской общественной молодежной организации "Ученик". Создателями первичного отделения профсоюза стали учащиеся школы №48. Как сообщили Накануне.RU в профкоме, который получил название "Ученик" - "Молодая Мотовилиха", организация создана для борьбы с объединением школы №48 и №49.

Официальные уведомления о создании ячейки были направлены директору школы и председателю профсоюзного комитета преподавателей школы, а также попечительскому совету.

"Наша школа известна своей более чем 125-ти летней историей. Мы любим нашу школу и выступаем против ее объединения. Наш профсоюз будет заниматься многими вопросами школьной жизни. Но главной задачей мы считаем уберечь нашу школу от слияния", - говорится в группе профсоюза.

Как сообщают школьники, созданию организации предшествовала большая работа. Идея о создании своего профкома пришла к ним после того, как они узнали о существовании межрегионального российского профсоюза "Ученик". Было разработано положение, прошла учредительная конференция.

"Сейчас будем работать как профсоюз. Пока все нормально, директор школы, председатель профкома учителей, председатель попечительского совета родителей приняли уведомление о создание нашего профсоюза", - говорят активисты.

Отметим, что председателем организации "Ученик" - "молодая Мотовилиха" стала ученица седьмого класса.

Новость об активности школьников взбудоражила соцсети. В группе "Подслушано Пермь" на правах анонимности опубликовали гневный пост:

"Назревает резонный вопрос их родителям: зачем вы позволяете детям участвовать в подобном? Дети должны учиться, а не бороться. В конце концов, 48-й школе более 120 лет, где ее выпускники, почему бездействуют?"

Однако в комментариях активность детей поддержали: "Все правильно. Учатся отстаивать свои права и имеют активную гражданскую позицию. Одно другому не мешает", "Дети должны молчать, если им что то не нравится?", "Молодцы школьники. А автор глуп. Детям дальше учиться и жить надо. И они выбрали свой путь. Жизнь - это борьба", "Ребята молодцы, они пытаются отстоять свою школу. А получится или нет, покажет время . Я рада, что ученики заняты школой, а не ходят по улицам не зная, чем заняться".

Откликнулись на пост и родители школьников: "Тут спрашивают, куда мы смотрим? Мы смотрим на наших детей. Нам нравится то, что сделали наши дети - создали свою "Молодую Мотовилиху"

Напомним, недавно в Перми около 300 человек вышли на митинг против слияния городских школ. Организаторы мероприятия - активисты "Союза поколений Мотовилихи", а также родители учащихся школ №48 и 49. Активисты собрали подписи за строительство новой школы в Рабочем поселке и за отставку замглавы администрации Людмилы Гаджиевой.

Противники объединения школ полагают, что замглавы администрации сливает школы города в холдинги, в огромные агломерации, "где до детей нет никому дела".

В мэрии с этими заявлениями не согласны и утверждают, что юридические процессы объединения, в результате которых система образования изменяется – повышается его качество и совершенствуется управленческий аппарат – происходили и ранее. В качестве примера власти города приводят изменения в Дзержинском районе 15-летней давности: тогда школа №86 стала одним целым с гимназией №10, а школа №29 объединилась со школой №146. Эти процессы всегда шли с позиции улучшения системы образования, предоставления более качественных услуг.

Власти подчеркивают, что прежде, чем начать процесс слияния учреждений, вопрос обсуждается с педагогическим коллективом, с родительской общественностью, анализируются результаты за последние годы. Решения принимаются по результатам качества экзаменов, результатам развития материально-технической базы, наличию общих социальных партнеров.