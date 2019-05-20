Защита братьев Кокориных обжаловала приговор

Защита форварда питерского "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла в понедельник подала жалобу в Пресненский районный суд Москвы на приговор по громкому делу футболистов.

Напомним, бывшие игроки сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев, младший брат Кокорина 19-летний Кирилл, а также их приятель Александр Протасовицкий являлись фигурантами дела об избиении людей в Москве. Кокорина-старшего приговорили к 1,5 годам колонии общего режима. Мамаеву дали год и 5 месяцев общего режима. Кокорин-младший и Протасовицкий также получили реальные сроки.

Как сообщил РИА Новости адвокат Вячеслав Барик, он и его коллеги подали апелляционные жалобы на приговор Кокориным.

"Судом допущено неправильное применение уголовного закона, что повлекло несправедливость приговора и является основанием для его изменения", - заявил защитник.

По его словам, суд пришел к обоснованному выводу о незаконности квалификации действий подсудимых, как совершенных группой лиц по предварительному сговору. Барик указал, что в своем решении "суд, противореча себе, признал совершение преступления в составе группы лиц, что повлекло незаконное увеличение размера наказания".

Сам Кокорин ранее заявлял, что "полностью усвоил полученный урок".