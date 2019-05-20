Бикфалви не сыграет в финале Кубка России: КДК РФС оставил в силе красную карточку

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оставил в силе красную карточку хавбека екатеринбургского "Урала" Эрика Бикфалви. Полузащитник не сможет помочь своей команде в финале Кубка России.

Напомним, что в первом тайме ответного полуфинального матча против тульского "Арсенала" автор одного из забитых мячей Эрик Бикфалви был удален с поля. Арбитр посчитал, что игрок умышленно наступил на соперника, хотя даже по многочисленным повторам так не показалось. Тем не менее, атакующий полузащитник получил прямую красную карточку после просмотра главным судьей системы видеопомощи арбитрам (VAR). Президент "Урала" Григорий Иванов после игры заявил, что клуб подал апелляцию.

"Заключение следующее: судья имел все основания показать красную карточку игроку. Действия нарушителя не носили агрессивный характер, но карточка была справедливо показана за нарушение в борьбе за мяч. При таком заключении мы не имеем право отменять красную карточку", - цитирует R-sport.ru слова главы КДК РФС Артура Григорьянца.

Он также уточнил, что к футболисту не будут применять дополнительных санкций, а наказание ограничится автоматической дисквалификацией. Таки образом, Бикфалви пропустит финал Кубка России против "Локомотива", который состоится 22 мая в Самаре.

Добавим, что команды-финалисты Кубка страны сыграли в минувшие выходные в рамках чемпионата России, встреча завершилась вничью - 2:2.