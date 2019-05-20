Ананьев выступил с заявлением из-за обвинений "Атомстройкомплекса" в подогревании протестов

Генеральный директор НП "Управление строительства "Атомстройкомплекс" Валерий Ананьев прокомментировал обвинения в причастности компании к беспорядкам у Театра драмы. Заявление Ананьева привели Накануне.RU в пресс-службе АСК.

По его словам, Атостройкомплекс ни разу за 24 года своего существования не проводил ни одной кампании с использованием черного PR против властей или бизнеса.

"Наш основной принцип - ведение честного бизнеса. Мы убеждены, что "худой мир лучше доброй ссоры". В любой ситуации можно найти компромисс, выгодный всем", - заявил он.

Как отметил Ананьев, в Екатеринбурге хватит места для развития всем бизнесам, "город только выиграет, если мы будем строить и улучшать его вместе".

Напомним, по одной из версий, близкая к бывшему серому кардиналу мэрии Владимиру Тунгусову компания подогревала протесты против храма в Екатеринбурге из-за конфликта с другими крупными застройщиками, которые финансируют стройку собора.