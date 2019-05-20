Антипинский НПЗ подал иск о банкротстве

Антипинский НПЗ направил в тюменский арбитраж иск о банкротстве. О заявлении сообщают "Ведомости", по информации которых иск был направлен 18 мая. В картотеке суда заявление на данный момент не значится.

АНПЗ, напомним, уже остановил работу - прекратил прием нефти. Ранее входящий в группу компаний "Новый Поток" завод уведомил о намерении обратиться в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании актива банкротом. Основные кредиторы предприятия - структуры Сбербанка и "Московский кредитный банк" (МКБ) тоже заявили о намерении обратиться в суд.

Частный НПЗ прекратил работу из-за проблем с привлечением оборотных средств. В то время, как кредиторы обвиняют менеджмент в неэффективном управлении, экс-владельцы в ходе банкротных процедур вновь могут получить контроль над активом. По данным СМИ, купить НПЗ может компания "Сибнефтегазпереработка", связанная с партнером Дмитрия Мазурова Алексеем Щуровским.

Добавим, АНПЗ фигурировал в деле экс-начальника тюменского УФНС. Ради положительных показателей и премии Тамара Зыкова попросила заплатить НПЗ 600 млн руб. налогов раньше срока, в результате поправила финансовую статистику и получила премию в 88,3 тыс. руб., кроме этого, премиальные были выплачены и самому ведомству в размере 1 млн руб.