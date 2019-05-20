14 Сентября 2020
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Политика За рубежом
Ким Чен Ын и Си Цзиньпин встретились в китайском Даляне (2018) | Фото: www.xinhuanet.com

СМИ: Китай помогает КНДР в нарушении санкций ООН

Южнокорейские СМИ сообщают о том, что Китай в нарушение санкций Совбеза ООН оказывает помощь Северной Корее.

Как передаёт The Korea Herald, данные, опубликованные китайской таможней, свидетельствуют о поставках в прошлом году в КНДР тысячи тонн риса на сумму около миллиона долларов США. Это первая поставка риса из Китая в Северную Корею с момента прихода к власти Ким Чен Ына в декабре 2011 г.

Также вскоре после визита Ким Чен Ына в марте 2018 г. Пекин предоставил Пхеньяну 162 000 тонн удобрений на сумму более 55 миллионов долларов США.

Напомним, ранее КНР удалось исключить из-под действия санкций нефтепровод Даньдун - Синныйчжу, по которому осуществлялось до 90% китайского экспорта нефти в КНДР.

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СМИ: Китай помогает КНДР в нарушении санкций ООН

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Теги: Китай, КНДР, санкции



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