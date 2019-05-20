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Марина Максимова МакSим (2019) | Фото:instagram.com/sokllovamargarita

Певицу Макsим выписали из больницы после ДТП

Певица Макsим (35) выписана из больницы. По словам продюсера артистки Маргариты Соколовой, на которую ссылается станция "Говорит Москва", девушка находится дома и чувствует себя хорошо. Скоро она выпустит клип на песню "Абонент недоступен", по дороге на съемки которого и пострадала.

ЧП произошло в апреле за границей – Макsим ехала в аэропорт. В автомобильной аварии артистка получила множественные ушибы.

Запланированные концерты перенесены на конец мая и июнь.

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Макsим после аварии опубликовала фото жутких гематом по всему телу.

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Певицу Макsим выписали из больницы после ДТП

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Теги: макsим, травма, дтп, съемки клипа



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