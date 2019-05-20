Песков пояснил, с чем Путин будет готов поздравить Зеленского

Президент России Владимир Путин поздравит нового главу Украины Владимира Зеленского с первыми успехами по урегулированию конфликта в Донбассе, а не с инаугурацией. Так заявили в Кремле.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков добавил, что Путин также поздравит Зеленского с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений, если таковые произойдут.

По словам Пескова, Путин пока что не планирует осуществлять контакты с Зеленским, передает ТАСС.

Напомним, ранее сегодня Владимир Зеленский принес присягу в здании Верховной рады. Он официально стал шестым президентом Украины. Его избрали на пять лет - до 2024 года.

Ранее в Кремле уже заявляли, что говорить о возможности совместной работы президентов пока рано. "Cудить можно будет только по конкретным делам", - отмечал Песков.