14 Сентября 2020
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Политика В России
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

Песков пояснил, с чем Путин будет готов поздравить Зеленского

Президент России Владимир Путин поздравит нового главу Украины Владимира Зеленского с первыми успехами по урегулированию конфликта в Донбассе, а не с инаугурацией. Так заявили в Кремле.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков добавил, что Путин также поздравит Зеленского с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений, если таковые произойдут.

По словам Пескова, Путин пока что не планирует осуществлять контакты с Зеленским, передает ТАСС.

Напомним, ранее сегодня Владимир Зеленский принес присягу в здании Верховной рады. Он официально стал шестым президентом Украины. Его избрали на пять лет - до 2024 года.

Ранее в Кремле уже заявляли, что говорить о возможности совместной работы президентов пока рано. "Cудить можно будет только по конкретным делам", - отмечал Песков.

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Песков пояснил, с чем Путин будет готов поздравить Зеленского

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Теги: владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков



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