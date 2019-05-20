В Челябинске будут судить экс-чиновников за незаконное строительство коттеджей в лесу возле озера Увильды

В Челябинске завершено уголовное дело в отношении чиновников, которые путем мошенничества оформили участки в лесу в районе озера Увильды под строительство коттеджей.

На скамье подсудимых окажутся бывший глава госучреждения "Особо охраняемые природные территории Челябинской области" Илья Пруцких, экс-начальник управления культуры Челябинска Дмитрий Назаров и бывший директор МУК "Спартак" Андрей Григорьев, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Их обвиняют в мошенничестве и пособничестве в мошенничестве.

Около 10 лет назад мошенники в связке с экс-заместителем губернатора Челябинской области Александром Уфимцевым обманным путем получили право пользования на участок вблизи Увильды, который относился к категории защитных лесов. По документам там должен был быть расположен детский лагерь. По факту же землю отдали для постройки частных коттеджей.

Причиненный ущерб составил более 2 млн руб.

Ранее Уфимцев смог скрыться от следствия - сейчас бывший чиновник находится в федеральном розыске.