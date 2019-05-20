Из "Коммерсанта" уходит десяток журналистов после увольнения двух коллег

11 журналистов покидают издательский дом "Коммерсант" после увольнения двух журналистов – спецкора Ивана Сафронова и заместителя главы отдела политики Максима Иванова.

Российские СМИ сообщают, что причиной увольнения двух сотрудников могла быть публикация о возможной отставке Валентины Матвиенко. В ней со ссылкой на источники говорилось, что Матвиенко обсудит свой уход в мае с президентом Владимиром Путиным. Один из собеседников издания заявил, что вероятность ее отставки "крайне велика". Пресс-секретарь спикера Совфеда Владислав Пономаренко назвал содержание статьи слухами, пишет РБК.

Об увольнении почти всего отдела политики написал в соцсети заместитель главного редактора газеты Глеб Черкасов, курирующий политический блок. По словам Черкасова, издательский дом также покидают Алла Барахова, Мария-Луиза Тирмастэ, Наталья Корченкова, Александра Джорджевич, Софья Самохина, Лиза Миллер, Катерина Гробман, Виктор Хамраев, Всеволод Инютин, Анна Пушкарская. "Сотрудники планируют завершить рабочие обязательства в ближайшее время", — написал он.

Сафронов пишет, что его последний рабочий день — понедельник, 20 мая. "Я покидаю ИД вместе с Максимом Ивановым не по своей воле, а в соответствии с решением акционера, высказавшему серьезные претензии к статье, в которой сообщалось про возможный уход с поста спикера Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко. Нравится оно мне или нет, это не важно: у ИД есть владелец, он вправе определять, кто будет работать в принадлежащем ему активе — Ваня Сафронов или какой-то другой человек", — пояснил журналист.