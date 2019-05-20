14 Сентября 2020
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Армия и ВПК За рубежом
авиабаза Хмеймим в Сирии, самолет (2016) | Фото: mil.ru

Силы ПВО отразили атаку террористов на аэродром Хмеймим

Боевики из ракетных систем залпового огня (РСЗО) обстреляли авиабазу Хмеймим. В Минобороны России сообщили, что атака произошла вечером 19 мая.

С территории идлибской зоны деэскалации по российской авиабазе террористами было выпущено шесть реактивных снарядов.

Силы ПВО базы отразили атаку, а также уничтожили два приближавшихся к базе беспилотника, передает "Интерфакс".

7 мая также сообщалось об обстреле Хмеймим. Ракеты были выпущены с восточного направления, где находятся территории, контролируемые боевиками "Хайат Тахрир аш-Шам" (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Силы ПВО отразили атаку террористов на аэродром Хмеймим

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Теги: хмеймим, пво, ракеты



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