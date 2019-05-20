Пользователи заявили о плагиате в песне победителя "Евровидения" – похожий трек есть у Риты Дакоты

14 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Рита Дакота (2017) | Фото:instagram.com/ritadakota

Пользователи заявили о плагиате в песне победителя "Евровидения" – похожий трек есть у Риты Дакоты

Пользователи, внимательно послушавшие песню победителя "Евровидения-2019" Дункана Лоуренса из Нидерландов, нашли сходство его композиции "Arcade" и песни Риты Дакоты "Новые линии".

Сама Дакота призналась, что ее уже завалили ссылками на сравнение двух мелодий, и они действительно кажутся ей похожими. В Instagram певица напела отрывки из обеих композиций, заметив, что плагиатом считается, когда совпадает подряд более шести нот. "Здесь совпадает больше шести нот, - соглашается российская артистка. – Но гармония совсем разная. В музыке всего семь нот, и такие совпадения бывают".

Артистка сомневается, что команда Лоуренса вообще слышала о Рите Дакоты, как и она до этого момента – о голландском артисте. Мелодичных, берущих за душу сочетаний в музыке не так уж много, и они иногда повторяются, считает звезда. Она отметила, что могла бы хайпануть, но уверена: похожесть песен – чистое совпадение.

"Я реально считаю, что это высосанная из пальца ситуация. Победитель крутой, у меня претензий – ноль", - написала Дакота.

Кстати, ранее вокруг песни Лоуренса уже разгорелся скандал. Выяснилось, что артист нарушил правила конкурса: песня должна быть написана специально для "Евровидения", а Дункан исполнял ее еще два года назад. Тем не менее, руководство конкурса решило не придираться и не пересматривать результаты.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Пользователи заявили о плагиате в песне победителя "Евровидения" – похожий трек есть у Риты Дакоты

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: евровидение-2019, рита дакота, дункан лоуренс, плагиат



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети