Пользователи заявили о плагиате в песне победителя "Евровидения" – похожий трек есть у Риты Дакоты

Пользователи, внимательно послушавшие песню победителя "Евровидения-2019" Дункана Лоуренса из Нидерландов, нашли сходство его композиции "Arcade" и песни Риты Дакоты "Новые линии".

Сама Дакота призналась, что ее уже завалили ссылками на сравнение двух мелодий, и они действительно кажутся ей похожими. В Instagram певица напела отрывки из обеих композиций, заметив, что плагиатом считается, когда совпадает подряд более шести нот. "Здесь совпадает больше шести нот, - соглашается российская артистка. – Но гармония совсем разная. В музыке всего семь нот, и такие совпадения бывают".

Артистка сомневается, что команда Лоуренса вообще слышала о Рите Дакоты, как и она до этого момента – о голландском артисте. Мелодичных, берущих за душу сочетаний в музыке не так уж много, и они иногда повторяются, считает звезда. Она отметила, что могла бы хайпануть, но уверена: похожесть песен – чистое совпадение.

"Я реально считаю, что это высосанная из пальца ситуация. Победитель крутой, у меня претензий – ноль", - написала Дакота.

Кстати, ранее вокруг песни Лоуренса уже разгорелся скандал. Выяснилось, что артист нарушил правила конкурса: песня должна быть написана специально для "Евровидения", а Дункан исполнял ее еще два года назад. Тем не менее, руководство конкурса решило не придираться и не пересматривать результаты.