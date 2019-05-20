В Югре восьмерых подростков наказали за 37 угонов и нападение на прохожую

В Нижневартовске восемь подростков наказаны за 37 преступлений, в числе которых – угоны, кражи, нападение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Напомним, банда орудовала в апреле-октябре прошлого года. Подростки угоняли отечественные машины в Нижневартовске, Сургуте и Пыть-Яхе, а также воровали оставленные в салонах деньги, сотовые телефоны, колонки и магнитолы. Основной добычей становились машины, владельцы которых забывали в замках зажигания ключи. Одну из машин обвиняемые сожгли, а на другой добрались из Сургута в Тюмень, где их и "взяли". Также двоим из них вменяли нападение в Нижневартовске на прохожую и попытку отобрать у неё сумку. Всего совершено 37 преступлений, каждый обвиняемый, полагают следователи, совершил от одного до 14 из них. Потерпевшими признаны более 20 человек. В момент совершения преступлений обвиняемым было от 14 до 17 лет.

Нижневартовский городской суд приговорил пятерых преступников к четырём-пяти годам воспитательной колонии и колонии общего режима, двое получили "условки" с испытательным сроком в полтора или два года. Подростка, признанного виновным в краже, наказали 120 часами обязательных работ.