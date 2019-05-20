"Все проходит честно": в Дагестане опровергли сообщения о коррупции при сдаче ЕГЭ

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в Республике Дагестан проходит честно, об этом представители сферы образования региона заверили главу Рособрнадзора в ходе сегодняшней горячей линии, передает корреспондент Накануне.RU.

На днях в СМИ появилась информация о том, что в Дагестане руководство школ якобы собирало с родителей выпускников деньги на "бумагу или на другие нужды для проведения ЕГЭ". Министр образования республики Уммупазиль Омарова заверила, что в регионе "нет такой школы, где нет бумаги для ЕГЭ".

Сегодня на видеосвязь с главой Рособрнадзора вышла одна из школ Дагестана. Сергей Кравцов попросил представителей региона прокомментировать слухи о коррупции при сдаче ЕГЭ.

"Все проходит честно, тайно, по нормам", - заверили главу надзорного ведомства.

Сергей Кравцов признал, что "в свое время" ЕГЭ в Дагестане "продавался и покупался".

"Тогда средний балл по русскому языку в Дагестане был 70 баллов, но уровень образования был очень низким. Честный экзамен повышает качество образования", - сказал глава Рособрнадзора.