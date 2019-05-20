"Все проходит честно": в Дагестане опровергли сообщения о коррупции при сдаче ЕГЭ

14 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Образование В России Северо-Кавказский ФО
министр образования, единый день сдачи егэ родителями, Пермский край, Раиса Кассина (2017) | Фото: 59.ru

"Все проходит честно": в Дагестане опровергли сообщения о коррупции при сдаче ЕГЭ

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в Республике Дагестан проходит честно, об этом представители сферы образования региона заверили главу Рособрнадзора в ходе сегодняшней горячей линии, передает корреспондент Накануне.RU.

На днях в СМИ появилась информация о том, что в Дагестане руководство школ якобы собирало с родителей выпускников деньги на "бумагу или на другие нужды для проведения ЕГЭ". Министр образования республики Уммупазиль Омарова заверила, что в регионе "нет такой школы, где нет бумаги для ЕГЭ".

Сегодня на видеосвязь с главой Рособрнадзора вышла одна из школ Дагестана. Сергей Кравцов попросил представителей региона прокомментировать слухи о коррупции при сдаче ЕГЭ.

"Все проходит честно, тайно, по нормам", - заверили главу надзорного ведомства.

Сергей Кравцов признал, что "в свое время" ЕГЭ в Дагестане "продавался и покупался".

"Тогда средний балл по русскому языку в Дагестане был 70 баллов, но уровень образования был очень низким. Честный экзамен повышает качество образования", - сказал глава Рособрнадзора.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Все проходит честно": в Дагестане опровергли сообщения о коррупции при сдаче ЕГЭ

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: егэ, экзамен, дагестан, коррупция, сергей кравцов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети