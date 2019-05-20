В уральскую школу во время уроков нагрянул полицейский спецназ

В школу №8 села Кашино на Среднем Урале нагрянул полицейский отряд специального назначения "Гром".

Как рассказал Накануне.RU официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, бойцы пришли к школьникам в рамках всероссийской акции "Зарядка со стражем порядка". Спецназ МВД, оказывающий силовую поддержку подразделению по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, продемонстрировал боевые приемы, применяемые при задержании правонарушителей.

Как сообщил Валерий Горелых, кроме оперативных работников, общеобразовательное учебное заведение посетили мастер спорта международного класса по лыжным гонкам, мастер спорта по лыжному двоеборью, участник чемпионата мира по лыжным гонкам, призер этапов кубка мира, чемпион и неоднократный призер чемпионата России капитан полиции Дмитрий Егошин и мастер спорта России по лыжным гонкам, гребле на ялах, служебному многоборью, участник 38-ми чемпионатов МВД России, чемпион и неоднократный призер чемпионатов МВД России по лыжным гонкам и служебному двоеборью, летнему биатлону, по преодолению полосы препятствий со стрельбой старший лейтенант полиции Александр Коротаев. Гости провели для ребят необычный урок физкультуры и запоминающийся мастер-класс. Памятная встреча началась с приветственных слов начальника ОВД Сысерти полковника полиции Евгения Узянова.

Затем бойцы группы "Гром" под ритмы динамичной музыки показали свое профессиональное мастерство в умении отражать удар вооруженного холодным оружием преступника и обеспечивать сыщикам успешное проведение спецопераций по нейтрализации и изобличению наркодилеров. Ребята высоко оценили мастерство полицейских спецподразделения и проводили их под бурные аплодисменты.

После проведенной разминки директор школы Людмила Кулаева поблагодарила полицейских за яркое и незабываемое мероприятие, и вместе с учениками презентовала стражам порядка свой подарок – портрет идеального полицейского, который нарисовали дети. Еще одним сюрпризом для силовиков МВД стал спортивный танец, исполненный девочками из творческого коллектива учебного заведения. А завершилось мероприятие товарищеским матчем по волейболу.