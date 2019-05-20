14 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Владимир Зеленский, президент Украины (2019) | Фото: Instagram, Владимир Зеленский

Зеленский заявил, что Украина и не теряла Крым и Донбасс - только людей и территории

Новый президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым и Донбасс Украина никогда не теряла. Она потеряла только людей на этих землях и сами земли. Об этом он сказал в своей речи после принесения присяги.
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Он назвал задачей "возвращение утраченных территорий", но добавил, что эта формулировка не совсем корректна.

"Потому что невозможно утратить то, что и так наше по праву. И Крым, и Донбасс - это "украинская земля", где мы утратили не только территории, мы утратили главное - людей", - сказал новый президент.

Он призвал "возвращать сознание" жителей российского Крыма и Донбасса, так как "они не чужие, они наши, они украинцы".

Как сообщало Накануне.RU, Зеленский анонсировал также окончание войны в Донбассе, ради чего готов к непопулярным шагам. При этом перед вторым туром выборов он сказал, что развернет информационную войну против Донбасса.

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Зеленский заявил, что Украина и не теряла Крым и Донбасс - только людей и территории

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, Донбасс, Крым



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