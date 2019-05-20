В рамках строительно-монтажных работ. В Екатеринбурге с июня закроют проезд по Макаровскому мосту

В Екатеринбурге планируется закрытие движения с 1 июня по 1 июля (возможно изменение сроков) по улице Челюскинцев (от улицы Бориса Ельцина до улицы Николая Никонова), а также по улице Гражданской (от улицы Челюскинцев до дома № 11 по улице Гражданской). Работы будут производиться на подходах к новой части Макаровского моста. Как сообщили Накануне.RU в мэрии города, после открытия участков улиц для автомобильного движения, транспорт будет двигаться по вновь построенной части моста.

"Водителям и горожанам необходимо быть бдительными, обращать внимание на временные знаки и схемы объезда, а также заранее планировать свой маршрут передвижения. Напомним, сведения обо всех перекрытиях в городе опубликованы на информационной карте Официального портала Екатеринбурга", - добавили в пресс-службе.

Добавим, что реконструкцию важного объекта транспортной инфраструктуры Екатеринбурга - Макаровского моста местные власти рассчитывают завершить в 2020 году.

Напомним, до открытия автомобильного движения строение испытывали пневмоколесным транспортом. Пока загруженные самосвалы были на мосту, специалисты фиксировали данные с установленных на несущих конструкциях датчиков. Параметры изучали московские эксперты, которые в итоге дали положительное заключение на движение автомобильного транспорта. После этого успешно состоялся второй этап испытаний на устойчивость от движения рельсового транспорта.