В Челябинске обманутые дольщики выходят на митинг

В Челябинске 26 мая в сквере имени Колющенко пройдет митинг обманутых дольщиков.

Известно, что в акции протеста примут участие дольщики компаний Александра Сребрянского, Чурилово Lake City, ЖК "Яркая жизнь" и др.

Напомним, Алексей Текслер в ходе своей первой пресс-конференции призвал строительный бизнес вместе решать проблему обманутых дольщиков. Он сообщил, что уже провел переговоры с компанией Дом.рф. Кроме того, он намерен в ближайшее время собрать застройщиков, чтобы вместе решать эту проблему