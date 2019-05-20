14 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
митинг, протест, пикет (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске обманутые дольщики выходят на митинг

В Челябинске 26 мая в сквере имени Колющенко пройдет митинг обманутых дольщиков.

Известно, что в акции протеста примут участие дольщики компаний Александра Сребрянского, Чурилово Lake City, ЖК "Яркая жизнь" и др.

Напомним, Алексей Текслер в ходе своей первой пресс-конференции призвал строительный бизнес вместе решать проблему обманутых дольщиков. Он сообщил, что уже провел переговоры с компанией Дом.рф. Кроме того, он намерен в ближайшее время собрать застройщиков, чтобы вместе решать эту проблему

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В Челябинске обманутые дольщики выходят на митинг

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Теги: дольщики, Речелстрой, Чурилово, митинг,



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Развитие сюжета:

Ранее 21.05.2019 08:27 Мск Алексей Текслер начал объезд по объектам обманутых дольщиков 

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