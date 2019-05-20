Японский депутат, порассуждавший о войне с Россией, отказался покидать парламент

Нодака Маруяма, депутат нижней палаты парламента Японии, допустивший высказывание о "войне" с Россией из-за Курил, отказался оставить свою должность.

Парламентарий вместе с бывшими жителями Южных Курил посетил Кунашир в рамках безвизовых обменов и в ходе заключительного банкета в нетрезвом состоянии поинтересовался у своих спутников, есть ли альтернатива войне для того, чтобы вернуть острова.

The Japan Times сообщает, что Маруяма считает свои высказывания не противоречащими конституции страны, 9-я статья которой запрещает Японии обладать вооруженными силами. По версии депутата, он не настаивал на военном решении вопроса, а просто рассуждал об этом в гипотетическом ключе.

Маруяма также потребовал извинений от главы партии "Исин-но кай" Итиро Мацуи за слова о "психическом расстройстве" и "алкогольной зависимости".

Напомним, неосторожное высказывание депутата уже привело к его исключению из партии.