14 Сентября 2020
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полковник полиции Андрей Николаевич Черников, врио начальника МВД Первоуральска (2019) | Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В полиции Первоуральска назначен новый начальник вместо подследственного Грехова

В полиции Первоуральска назначен новый временный руководитель.

Как сообщили Накануне.RU в областном Главке, врио начальника отдела МВД РФ по Первоуральску назначен полковник полиции Андрей Черников (на фото). Ранее он занимал должность начальника отдела НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Свердловской области.

Напомним, прежний начальник ОМВД по Первоуральску Олег Грехов в ноябре прошлого года был задержан по подозрению в коррупции и отстранен от занимаемой должности. Сейчас он находится под следствием.

С 7 ноября обязанности руководителя исполнял заместитель полковника Грехова - подполковник полиции Владимир Хомяков.

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В полиции Первоуральска назначен новый начальник вместо подследственного Грехова

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Теги: Первоуральск, полиция, начальник, назначение



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