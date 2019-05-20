Список альтернативных площадок для строительства храма в Екатеринбурге согласуют с архитекторами

Список для голосования по выбору возможных площадок под строительство храма будут согласовывать с архитекторами.

"Власть стремится отвечать сейчас свои слова, надо провести согласования с архитекторами, как только список будет формализован, его опубликуют", - сообщила Накануне.RU глава департамента информполитики Свердловской области Юлия Прыткова.

Напомним, сбор вариантов, который инициировал губернатор региона Евгений Куйвашев, начался на сайте мэрии Екатеринбурга. Предложение можно внести через форму электронной приемной, сбор будет продолжаться 10 дней.