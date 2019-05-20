Журналист Накануне.RU стала лауреатом конкурса Общероссийского народного фронта "Правда и справедливость"

Журналист Накануне.RU Алёна Ласкутова вошла в число лауреатов конкурса журналистских работ "Правда и справедливость". Награждение победителей состоялось на Медиафоруме ОНФ в Сочи.

Свердловская область стала регионом-рекордсменом по количеству журналистских работ, в число лауреатов вошли восемь представителей СМИ. Журналиста ИА Накануне жюри отметило за материал "Пермяков загоняют в железнодорожный тупик", который был посвящен закрытию участка Горнозаводской ветки железной дороги в Перми.

Победители конкурса стали участниками пленарного заседания Медиафорума с участием президента России Владимира Путина. Напомним, что на "пленарке" глава государства прокомментировал резонансную тему протестов против строительства храма в сквере у Театра драмы.

Добавим, с этого года журналистские конкурсы ОНФ проводит в партнёрстве с Союзом журналистов России, председатель которого Владимир Соловьёв возглавил общественный совет Фонда "Правда и справедливость".