ЕГЭ по иностранному языку могут разделить на базовый и профильный уровни

С 2022 г. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по иностранному языку планируют сделать обязательным наряду с русским языком и математикой. Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов не исключил, что он будет поделен на базовый и профильный уровни. Об этом руководитель надзорного ведомства сообщил в ходе сегодняшней "горячей линии" по вопросам ОГЭ и ЕГЭ, передает корреспондент Накануне.RU.

Рособрнадзор и Министерство просвещения планируют в 2022 г. добавить иностранный язык в число обязательных для сдачи в 11 классе. Сейчас ведомства разрабатывают задания для этого экзамена. Не исключено, что ЕГЭ по этому предмету поделят на базовый и профильный уровни, как это было сделано с математикой.

"Уровень ЕГЭ по иностранному языку скорее профильный и рассчитан на поступление в вузы, поэтому я не исключаю, что будет принято решение о двухуровневом экзамене – базовом и профильном уровне", - сказал Сергей Кравцов, добавив, что при принятии решения Рособрнадзор будет учитывать уровень знания иностранного языка, которым владеют школьники.

Глава надзорного ведомства отметил, что установление истории России и других предметов в качестве обязательных для выпускников школ еще обсуждается. Возможно, по некоторым предметам, не вошедших в число обязательных, будут проводиться проверочные работы.

"Чтобы было всеобщее школьное образование. Зачастую в 10 или 11 классе изучаются только те предметы, которые необходимы для сдачи ЕГЭ, это не совсем правильно", - заметил Кравцов.

Напомним, с 2015 г. ЕГЭ по математике разделено на два уровня – базовый и профильный. Базовый выбирают выпускники, которым математика не понадобится для поступления в вузы, профильный – те, кто намеревается обучаться в инженерных вузах.

Как ранее писало Накануне.RU, задания ЕГЭ по математике базового уровня настолько просты, что с семью задачами, а именно столько необходимо для получения аттестата, справился ученик пятого класса. Эксперты отмечают, что некоторые из заданий по силам и четырехлетним детям.