В уральском колледже опровергли информацию об отчислении девушки, которая играла на виолончели в сквере у Драмтеатра

Директор Уральского музыкального колледжа Эльвира Архангельская опровергла информацию об отчислении Ольги Белоглазовой, которая играла в сквере у Драмтеатра на виолончели во время акций против строительства храма святой Екатерины и возведения забора в сквере. Как сообщила Накануне.RU Архангельская, никто и никогда не говорил ей об отчислении.

Информация о том, что девушку якобы отчислили из колледжа появилась в группе "Мы за сквер" с подписью: "Музыку на протестных мероприятиях играешь? Значит не патриот и музыке учить тебя не будем".

Директор учебного заведения добавила, что руководство вуза предупреждали детей об ответственности и об угрозе для их жизни и здоровья.

"У нас учатся дети с 7 до 19-20 лет. очень много несовершеннолетних. Проблемы могут быть не у детей, а у их родителей в случае нахождения несовершеннолетних детей без родителей на митингах и демонстрациях. Кроме того, есть простая ответственность и страх за безопасность детей", - резюмировала она.

Добавим, что учащиеся Гуманитарного университета (ГУ) сообщили о том, что руководство вуза, ссылаясь на "распоряжение", порекомендовало не посещать бдения в сквере. Тех, кто будет замечен в противоправных действиях, пообещали отчислить за несоответствующий моральный облик.

Также на угрозы отчисления из-за участия в протестах жаловались студенты УрГУПС. По неподтвержденной информации, руководство вуза проверяет страницы студентов в соцсетях, чтобы выявить участников несанкционированных акций.

Напомним, на прошлой неделе в центре Екатеринбурга попытались начать строительство храма святой Екатерины, но часть горожан выступила против и вышла на протесты. На четвертый день протестов президент Владимир Путин посоветовал местным властям найти решение, которое устроит горожан. Мэр Александр Высокинский встретился с участниками акции, пообещал приостановить стройку на время проведения опросов, но от демонтажа забора отказался. В данный момент депутаты городской думы обсуждают, как проводить срез мнений уральцев.