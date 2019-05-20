14 Сентября 2020
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Экономика В России
Михаил Шмаков (2019) | Фото: Накануне.RU

Шмаков: Если богатые не хотят социального взрыва, новой классовой войны, пусть платят за мир

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) считает актуальной инициативу о нулевой ставке НДФЛ для россиян с доходом ниже прожиточного минимума.

Как заявил председатель ФНПР Михаил Шмаков, "у бедных есть расходы, а не доходы".

В Москве 20 мая проходит X съезд Федерации профсоюзов. Текстовую трансляцию ведет профсоюзная газета "Солидарность".

"Если богатые не хотят социального взрыва, новой классовой войны, пусть платят за мир", - сказал Шмаков.

Он отметил, что "обязанность делиться с более бедными слоями общества - это элемент справедливой экономики".

Глава ФНПР подчеркнул, что в стране сформировался устойчивый запрос граждан на справедливость - в экономике, в политике, в отношении к интересам россиян.

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Шмаков: Если богатые не хотят социального взрыва, новой классовой войны, пусть платят за мир

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Теги: михаил шмаков, федерация профсоюзов, ндфл



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