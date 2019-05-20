В спецприемниках Екатеринбурга остаются 29 задержанных на акциях в сквере у Драмтеатра

В спецприемниках остаются 29 задержанных во время акций протеста в Екатеринбурге. Об этом Накануне.RU сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

По словам омбудсмена, это задержанные 14-16 мая екатеринбуржцы. По девяти из них рассматриваются апелляции, одного отпустили, восьмерым "скостили" срок. Еще для одного решается вопрос об административном аресте.

"Мы не сторонники того, чтобы людей задерживали за убеждения", - подчеркнула уполномоченный по правам человека.

Напомним, ранее стало известно, что арестованы 30 человек из 96 задержанных. Им назначаются сроки ареста от 2 до 15 суток.