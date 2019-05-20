Лиза Пескова призналась, что пешком по Москве передвигается только в пределах центра

21-летняя дочь пресс-секретаря российского президента Елизавета Пескова призналась, что Москва вдохновляет ее больше, чем Париж, но при этом ходить пешком по столице девушка готова только в центре и только в хорошую погоду.

"Сейчас в Москве я передвигаюсь в основном пешком, разумеется в пределах центра. Столица действительно преображается в лучшую сторону! Чистота, опрятность (понятное дело, в хорошую погоду) и структура не сравнятся со многими европейскими городами, особенно с Парижем, улицы которого в последнее время становятся все грязнее", - пишет Пескова (авторские орфография и пунктуация в цитатах здесь и далее сохранены – прим. ред.).

Елизавета рассказывает, что для ее матери, Екатерины Солоцинской, городом-окрылением является Париж, а для нее самой – Москва. "Именно здесь ко мне обычно приходят вдохновение, идеи и мотивация. Кстати, время тут идёт в 5 раз быстрее, чтобы успеть все запланированные дела, вставать в 6 утра просто необходимо! Один день тут, как неделя в Париже (сужу по себе)! Time-management, безусловно, должен стать одним из школьных предметов будущего!" – заключает блондинка.

Напомним, два года назад Лиза, проживающая большую часть времени в Париже (по крайней мере, так было до последнего времени), удивлялась решению расширить в Москве тротуары, поскольку город вообще не приспособлен для пешеходов и передвигаться в нем можно только на машинах: "Москва при всем желании не может стать пешеходной, в силу климата и больших расстояний. Повторяюсь, говоря о своем уважении к Собянину, но порой хочется напомнить, что живем мы не в LA (Лос-Анджелес, - прим. ред.), а глобальное потепление пока оборачивается только снегом в мае...". Интересно, что Лиза думает о людях, которые живут не в центре Москвы и не имеют автомобилей. Выживальщики несчастные?