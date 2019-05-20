14 Сентября 2020
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рабочие, вахтовики, Техноспецстрой (2019) | Фото: Владимир Тищенко

Тюменская компания морит голодом вахтовиков в Воркуте: закрыли столовую, не платит зарплату

Трудящиеся в Воркуте вахтовики записали видеообращение, в котором сообщили о том, что их работодатель - тюменская компания "Техноспецстрой" якобы уже четвертый месяц не выплачивает им заработную плату. По словам вахтовиков, в ответ на обращение руководство пригрозило увольнением, снятием с питания и выселением из общежития. С ситуацией разбирается Следственный комитет, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Денег нет с февраля. Посадили людей на голод. Мы не сами объявили голодовку. Нам закрыли столовую. Послезавтра выгоняют из общежития. Нам некуда идти. Денег нет, еды нет, и жить негде", - говорит один из работников.

"Полный капец. Не знаем, что делать. Вынудили нас поехать в прокуратуру, чтобы на нас обратили внимание, дали нам зарплату", - сообщил другой вахтовик.

"Куда идти вот этим всем людям, приезжим тем более. Голодным, холодным, в тундре. Что им делать, что? Посоветуйте, люди", - просят рабочие.

Видеозаписью, опубликованной в местных СМИ, уже заинтересовался Следственный комитет Республики Коми.

"По фактам, изложенным в видеообращении, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми организована доследственная проверка. По результатам проверки в установленные сроки будет принято процессуальное решение", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

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Тюменская компания морит голодом вахтовиков в Воркуте: закрыли столовую, не платит зарплату

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Теги: вахтовики, Воркута, техспецстрой, рабочие, невыплата зарплаты, следственный комитет, проверка, обращение



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