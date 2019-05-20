Мбаппе признан лучшим игроком чемпионата Франции этого сезона

Нападающий французского "ПСЖ" Килиан Мбаппе стал лучшим футболистом Лиги 1 по версии профсоюза футболистов Франции (UNFP).

20-летний игрок стал самым молодым обладателем награды лучшему игроку сезона в чемпионате Франции в истории. Кроме этого, он также стал лауреатом премии лучшему молодому игроку лиги (в третий раз подряд).

На счету Киллиана 32 гола в 28 матчах сезона.

Лучшим тренером лиги признан Кристоф Гальтье из "Лилля", двое игроков этой команды также получили индивидуальные призы: лучший вратарь - Майк Меньян, автор лучшего гола - Лоик Реми.

В символическую сборную сезона вошли следующие игроки: вратарь Майк Меньян ("Лилль"), защитники Кенни Лала ("Страсбур"), Маркиньос, Тиаго Силва (оба - "ПСЖ"), Ферлан Менди ("Лион"), полузащитники Марко Верратти ("ПСЖ"), Танги Ндомбеле ("Лион"), Анхель Ди Мария ("ПСЖ"), нападающие Килиан Мбаппе, Неймар (оба – "ПСЖ"), Николя Пепе ("Лилль").

Кроме этого, лучшим французским игроком, выступающим за границей признан нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема.