В Башкирии инспектор Роспотребнадзора покончила с собой после выговора от начальства

СМИ сообщили, что в Башкирии инспектор Роспотребнадзора покончила с собой после выговора со стороны руководства.

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Как рассказал сегодня врио главы региона Радий Хабиров на совещании правительства, один из местных бизнесменов пожаловался ему на сотрудников Роспотребнадзора, которые провели в кафе коммерсанта внеплановую проверку и закрыли его, выписав штраф. Тогда глава республики вызвал к себе представителей надзорного ведомства и после беседы с ними попросил отправить материалы в прокуратуру.

По словам Хабирова, начальник башкирского Роспотребнадзора пытался ввести его в заблуждение, на что глава региона сказал, что "с ним работать не будет".

"А дальше произошла трагедия, по-другому не могу сказать, потому что темная история, следственные органы должны разобраться. Инспектор покончила с собой, человека не вернуть, что там у них происходит, непонятно", - цитирует Хабирова РИА Новости.

Он выразил соболезнования родным женщины.

В управлении Роспотребнадзора по Башкирии, прокуратуре и Следственном комитете ситуацию пока не прокомментировали.

Напомним, недавно Башкирия вошла в список наиболее криминальных регионов России.