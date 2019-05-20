14 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
челябинская городская свалка (2018) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске пройдут общественные обсуждения проекта рекультивации городской свалки

В Челябинске 27 мая пройдут общественные обсуждения проекта рекультивации городской свалки. Соответствующая информация опубликована на сайте мэрии, передает корреспондент Накануне.RU.

"Администрация города Челябинска объявляет о начале общественных обсуждений по проектной документации, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности", - говорится в сообщении.

Ознакомиться с проектной документацией можно в Челябинском отделении ФГУП "РОСРАО" с 26 апреля по 28 июня.

Напомним, в конце марта "РосРАО", входящее в структуру Росатома, официально стало единственным исполнителем по рекультивации челябинской городской свалки - распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Технический этап рекультивации планируется завершить в середине 2020 года к саммитам ШОС и БРИКС, а в целом объект планируется сдать в 2021 году.

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В Челябинске пройдут общественные обсуждения проекта рекультивации городской свалки

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Теги: свалка, рекультивация, подрядчик, проект, Росрао,



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