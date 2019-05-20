В Воронеже двое детей отравились газом в квартире

Следователи проверяют информацию об отравлении газом в квартире двух детей в Воронеже, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону.

По данным СМИ, 19 мая в больницу из жилого дома по улице Степана Разина доставлены мальчики 5 и 9 лет с признаками отравления угарным газом.

Предварительная причина - появление обратной тяги в дымоходе при работающей газовой колонке, уточнили в СК.

Следователи выясняют, были ли нарушения в техническом обслуживании газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов.

Напомним, в Еманжелинске ночью 17 февраля от отравления угарным газом погибли двое детей - 10-летний мальчик и 13-летняя девочка.

Их тела были найдены в доме на Больничной улице, мать детей в тяжелом состоянии доставлена в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Предварительная причина трагедии - отсутствия тяги в печи при закрытой заслонке.