Вера Брежнева поздравила Зеленского: "Надеемся. Верим"

Певица Вера Брежнева, которая, как и ее супруг Константин Меладзе, значительную часть жизни прожили на Украине и, вероятно, с удовольствием бы продолжили работать в этой стране, поздравила Владимира Зеленского с вступлением в должность президента Украины.

В Instagram Вера Брежнева опубликовала фото со страницы новоиспеченной первой леди Ольги Зеленской, на которой та опубликовала селфи с мужем. "Поздравляем. Надеемся. Верим" – написала Вера и поставила смайлик "сердечко".

Когда стали известный итоги второго тура президентских выборов на Украине, многие отечественные звезды, особенно из числа переехавших из Киева (к таким, например, относится Светлана Лобода и Ани Лорак), начали писать поздравительные посты в соцсетях. Мол, надеются на примирение двух стран и на разрешение вести на Украине гастрольную деятельность. Не секрет, что многие звезды находятся в так называемом "черном списке" на Украине: или в Крыму гастролировали, или участвовали в патриотических мероприятиях, а то и просто здоровались с Путиным. Также не секрет, что звезды теряют жирный кусок, отказываясь от гастролей на Украине, где их любят и помнят. Некоторые отечественные артисты, например, не ездят в Крым гастролировать – чтобы пускали на Украину.