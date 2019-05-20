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Происшествия Тюменская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Тюменской области виновник гибели иностранных рабочих отправится в колонию-поселение

35-летний водитель из Тобольска наказан за аварию, в которой погибли рабочие из Узбекистана, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Напомним, в результате аварии столкнулись "Пежо", "Киа", "Датсун", грузовик "Вольво" и микроавтобус "Мерседес". 35-летний водитель "Пежо" при обгоне выехал на "встречку", разогнавшись до 110 км/ч. Погибли двое пассажиров микроавтобуса – 34- и 35-летние рабочие из Узбекистана, ехавшие на заработки из Тобольска в Тюмень. Травмы получили сестра водителя "Пежо" и ехавший в микроавтобусе рабочий.

Суд приговорил виновника гибели рабочих к трём годам колонии-поселения и на такой же срок лишил права заниматься работой, связанной с управлением каким-либо транспортом. В пользу вдов погибших и пострадавшего иностранца взыскано 750 тыс. руб.

Авария рабочие 37 км Тюмень - Ханты-Мансийск(2019)|Фото: УГИБДД по Тюменской области

Авария рабочие 37 км Тюмень - Ханты-Мансийск(2019)|Фото: УГИБДД по Тюменской области

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В Тюменской области виновник гибели иностранных рабочих отправится в колонию-поселение

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Теги: массовая авария, микроавтобус, рабочие



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