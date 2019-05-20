Зеленский анонсировал окончание войны в Донбассе

Новый президент Украины Владимир Зеленский назвал окончание войны в Донбассе своей первоочередной задачей. Об этом он сказал в своей речи после принесения присяги, чем вызвал недовольные выкрики из зала Рады.

"Не мы начали эту войну. Но нам эту войну заканчивать. И мы готовы к диалогу", - сказал Зеленский, перейдя на русский язык.

В этот момент Олег Ляшко выкрикнул, чтобы Зеленский говорил на мове.

"Вы продолжаете делить людей, пан Ляшко", - отреагировал Зеленский.

Он повторил, что "готов на все", чтобы остановить войну, даже потерять должность, но "не теряя наши территории никогда".

"Наше наипервейшее задание - остановка огня в Донбассе", - повторил новый президент. Также он заявил, что инициирует обмен пленными.

Примечательно, что, когда Зеленский говорил о мире, Петр Порошенко не хлопал.