За пост главы Тобольска поборются четыре человека

Сегодня, 20 мая, заканчивается выдвижение кандидатов для участия в конкурсе на пост главы Тобольска. В конкурсную комиссию подали заявки четыре человека, передает корреспондент Накануне.RU.

Единственным партийным кандидатом на пост главы является индивидуальный предприниматель Тимур Темуркаев, его выдвинула партия ЛДПР. На конкурс заявился учредитель ООО "Полиглот" Григорий Избенко, который не заручился поддержкой политического движения.

Ранее, напомним, документы в комиссию сдали заместитель главы администрации Тюмени Максим Афанасьев и депутат городской думы Тобольска Михаил Никитин.

Конкурс пройдет 28 мая. Экс-градоначальник досрочно покинул мэрию по собственному желанию.