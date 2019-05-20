Прокуратура Швеции запросила ордер на арест Ассанжа

Прокуратура Швеции запросила у окружного суда Уппсалы ордер на заочный арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится под стражей в Великобритании.

Если суд примет решение арестовать основателя WikiLeaks, то будет выдан европейский ордер на его арест, в котором содержится просьба об экстрадиции в Швецию.

При этом, поскольку Ассанжу также грозит экстрадиция по запросу США, власти Великобритании примут решение в порядке приоритетности, сообщает ТАСС.

В 2016 году сообщалось, что Ассанжа допросили по делу о сексуальных домогательствах. Это произошло в лондонском посольстве Эквадора, где скрывался создатель сайта. Его подозревают в двух изнасилованиях, предположительно совершенных им в 2010 году.

Напомним, Эквадор выдал Ассанжа британским властям 11 апреля. 1 мая журналисту был назначен тюремный срок на год.