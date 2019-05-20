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Политика В бывшем СССР Украина
Владимир Зеленский (2019) | Фото: Taylor Weidman/Bloomberg

У Зеленского упало на пол удостоверение: самое интересное в церемонии инаугурации

Владимир Зеленский стал шестым президентом Украины. Торжественная церемония инаугурации прошла в Верховной раде. Накануне.RU собрало наиболее интересные факты церемонии.
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За час до нее депутат Рады Валерий Карпунцов забрался на трибуну, положил руку на Евангелие и даже сфотографировался, а затем написал в Facebook, что ощутил "силу и энергию знаний" из Евангелия. Также до церемонии стало известно, что для Зеленского соорудили подставку перед трибуной из-за его невысокого роста.

Под стены Рады пришли сторонники Михаила Саакашвили, которые развернули баннер "Возвращение Саакашвили - гарантия изменений" с намеком на обещания Зеленского никого не преследовать по политическим мотивам, о чем он сам заявил вчера.

Зеленский пришел в Раду пешком. По дороге в парламент ему кричали разные советы, в том числе распустить Раду, о чем он и объявил в своей речи.

На инаугурацию прибыли все предыдущие президенты Украины, кроме Виктора Януковича, которого даже не пригласили. Приехали иностранные гости, однако не слишком высокого статуса. От США делегацию возглавил министр энергетики Рик Перри, также был спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер. Из президентов были главы Грузии, Эстонии, Литвы, Латвии, Венгрии. От остальных стран приехали максимум министры.

Сама церемония прошла в соответствии с регламентом. Скандально избранная на днях глава Конституционного суда Наталья Шаптала сказала, что у Зеленского нет обстоятельств, которые бы мешали ему стать президентом. Затем глава ЦИК Татьяна Слипачук зачитала результаты выборов. Потом спели гимн, Зеленский держал руку на сердце и подпевал.

Зеленский, принося присягу, положил руку также на Евангелие, хотя в процедуре такого обязательства нет и известно, что Зеленский не христианин. После этого ему вручили официальные символы главы государства, а хор в вышиванках исполнил песню.

Интересно, что конституция, на которую положил руку Зеленский, сделана из кожи буйвола, украшена золотом и рубинами. В ней содержится 0,5 кг золота, она хранится в сейфе Рады.

Во время инаугурации произошел конфуз. После вручения ему удостоверения президента Зеленский положил его на специальную подушку, которую солдат отнес в сторону. И оно упало на пол. Его поднял кто-то из стоящих рядом.

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У Зеленского упало на пол удостоверение: самое интересное в церемонии инаугурации

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, инаугурация



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