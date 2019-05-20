14 Сентября 2020
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Общество За рубежом
Скарлетт Йоханссон (2017) | Фото:Flickr

Скарлетт Йоханссон выходит замуж за телепродюсера

Скарлетт Йоханссон (34) объявила о помолвке с бойфрендом, телепродюсером Колином Жостом. Пара начала встречаться два года назад.

Новость о помолвке журналистам подтвердили представители пары. Они, правда, отметили, что дату свадьбы пока не назначили.

Для Скарлетт это будет уже третий брак. С 2008 по 2011 она была замужем за актером Райаном Рейнольдсом, потом вышла замуж за журналиста Романа Дориака (в этом браке у Йоханссон родилась дочь Роуз). А вот Колин женится впервые.

Колин и Скарлетт начали встречаться весной 2017 года после того, как актриса пришла на шоу, продюсируемое Жостом. Затем их начали видеть вместе – парочка то и дело ходила на романтические свидания, но никто не предполагал, что интрижка перерастет в полномасштабные отношения.

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Скарлетт Йоханссон выходит замуж за телепродюсера

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Теги: скарлетт йоханссон, помолвка, колин жост, свадьба



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